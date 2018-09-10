أكد المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامیة، اللواء یحیی صفوي ، اليوم الاثنين ، ان القوات الأمنية الإيرانية سوف تتعقب آثار المعتدين الى ما وراء الحدود .

وقال في كلمة له اليوم الاثنين خلال الملتقى الوطني الثاني لتكريم رواد الدفاع المقدس ، ان المدافعين عن امن البلاد لا يكتفون بالدفاع بل سيلاحقون المعتدين حتى خارج الحدود برا وجوا وبحرا.

وقال، إن كان الشعب الايراني قد تمكن بقيادة الامام الخميني (رض) من الانتصار في اعوام الدفاع المقدس الثماني بشجاعة وتضحية ومقاومة، فبامكانه ايضا بقيادة الامام الخامنئي العزيز وفي ظل التلاحم والوحدة الوطنية الانتصار في الحرب الاقتصادية والحرب النفسية المعادية ضد بلادنا، شريطة ان ياتي الشعب الى ساحة مقارعة الاعداء كما تواجد في الساحة في مرحلة الدفاع المقدس.

المصدر: وكالة مهر