أبرز التطورات على الساحة السورية: 10_9_2018

دير الزور وريفها:

ـ قُتل 7 مسلحين “قسد” وأصيب آخرون جراء هجومٍ لمسلحي داعش على مواقعهم أول أمس، شمال بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوب الشرقي.

ـ أصيب طفل إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار عشوائياً، في قرية الشهابات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، جراء حملة المداهمات التي قامت بها “قسد”، بحثاً عن مسلحين أجانب من داعش بالمنطقة.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، استهدفت أحد مسؤولي “قسد” المدعو باسم الطيف، أمام مشفى قرية الكسرة بريف دير الزور الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ انفجرت عبوة ناسفة، استهدفت سيارة “وزير التربية” التابع لـ “قسد” قرب بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ انُتشلت 4 جثث قرب “الملعب البلدي” في مدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بقصف طائرات “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

ـ اعتقلت “قسد” 3 مدنيين في قرية هنيدة بريف الرقة الجنوبي الغربي، بتهمة كتابة عبارات على الجدران مناهضة لها.

حلب وريفها:

ـ دارت اشتباكات في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً بريف حلب الشمالي الشرقي، إثر قيام أحد مسلحي “أحرار الشرقية _الجيش الحر” بإطلاق النار على أحد أهالي المدينة من عائلة “واكي” على أحد الحواجز، الأمر الذي أدى إلى قيام عدد من أهالي المدينة باحتجاز مسلحين من “أحرار الشرقية” لمدة ساعة وسط توتر أمني تشهده المنطقة.

إدلب وريفها:

ـ قُتل مسلحان اثنان، إثر انفجار عبوة ناسفة بهما، على الطرق الواصل بين مدينة خان شيخون وبلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي.

حماة وريفها:

ـ سقطت قذيفتان صاروخيتان ليلة أمس في محيط قرية القاهرة وسط منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرهما المجموعات المسلحة.

المصدر: الاعلام الحربي