أكد وزير الزراعة والغابات بولاية البحيرات الغربية، بجنوب السودان، سبت أجوك، مصرع 19 شخصا من بين 22 شخصا كانت تقلهم طائرة ركاب خاصة سقطت بمدينة يرول مركز ولاية البحيرات الشرقية.

وقال الوزير أجوك إن” طائرة ركاب خاصة تابعة لشركة “ساوث واستون”، سقطت صباح اليوم الأحد، بمدينة “يرول”، عاصمة ولاية “البحيرات الشرقية”، وعلى متنها 22 راكبا، ونجا ثلاثة ركاب، بينهم طفلة ورجل مسن وقائد الطائرة وهو في حالة خطرة، لافتاً إلى أن “الطائرة أقلعت من مطار جوبا وكانت في طريقها لمطار يرول الذي يبعد 40 دقيقة، قبل أن تسقط في إحدى البحيرات بالمدينة”.

وأشار أجوك إلى أن من بين الضحايا التسعة عشر ضابط في الجيش الحكومي برتبة مقدم، ومطران أسقفية مدينة يرول.

واستبعد أجوك فرضية العمل الجنائي وراء سقوط الطائرة، قائلا “صباح اليوم كانت الرؤية غير واضحة في أجواء ولاية البحيرات الشرقية، بسبب وجود ضباب كثيف، ويمكن أن يكون الحادث بسبب عطل فني بالطائرة”.

واستطرد قائلاً “ذات الطائرة، كانت قد تعطلت أجنحتها الأسبوع الماضي، بمطار مدينة بور وتم إصلاحها”.

وشهدت دولة جنوب السودان عدة حوادث لتحطم الطائرات خلال السنوات القليلة الماضية، ففي العام 2015 لقي عشرات الأشخاص مصرعهم بتحطم طائرة نقل كانت تقل ركابا بعد إقلاعها من مطار جوبا.

وفي العام 2017 أصيب أربعة ركاب بسقوط طائرة واشتعال النار فيها جراء سوء الأحوال الجوية.

المصدر: سبوتنيك