قالت خبيرة التغذية الألمانية بيرجيت ‫شرام إن الجسم لديه إيقاع جوع وشبع مترسخ في المخ، حيث يقوم ‫بإرسال مواد تعطي إشارة للمخ بتناول كمية كافية من الطعام، والمضغ الجيد يدعم هذا الإيقاع حيث يُسهّل تناول الطعام ببطء ‫على المخ إدراك إشارات الشبع التي يرسلها الجسم، في حين تزداد صعوبة ‫هذه العملية في حال تناول الطعام بسرعة.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يعد المضغ الجيد تحضيرا لعملية الهضم حيث يتعين على ‫المعدة والأمعاء تصغير حجم الطعام الذي تم تناوله، ولتسهيل العملية ‫ينبغي مضغ كل قضمة بمعدل يتراوح بين 15 و30 مرة، مما يتطلب تخصيص ‫وقت كاف للوجبات، فمثلا ينبغي تخصيص مدة تتراوح بين 15 و20 ‫دقيقة لوجبة الغداء.

ومن ناحية أخرى، ينصح بشرب كوب أو كوبين ماء قبل تناول الطعام حيث يعمل على تدعيم الإحساس ‫بالشبع وتناول كمية أقل من الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن.

المصدر: dpa