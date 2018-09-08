قالت خبيرة التغذية الألمانية بيرجيت شرام إن الجسم لديه إيقاع جوع وشبع مترسخ في المخ، حيث يقوم بإرسال مواد تعطي إشارة للمخ بتناول كمية كافية من الطعام، والمضغ الجيد يدعم هذا الإيقاع حيث يُسهّل تناول الطعام ببطء على المخ إدراك إشارات الشبع التي يرسلها الجسم، في حين تزداد صعوبة هذه العملية في حال تناول الطعام بسرعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد المضغ الجيد تحضيرا لعملية الهضم حيث يتعين على المعدة والأمعاء تصغير حجم الطعام الذي تم تناوله، ولتسهيل العملية ينبغي مضغ كل قضمة بمعدل يتراوح بين 15 و30 مرة، مما يتطلب تخصيص وقت كاف للوجبات، فمثلا ينبغي تخصيص مدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة لوجبة الغداء.
ومن ناحية أخرى، ينصح بشرب كوب أو كوبين ماء قبل تناول الطعام حيث يعمل على تدعيم الإحساس بالشبع وتناول كمية أقل من الطعام، مما يساعد على إنقاص الوزن.
المصدر: dpa