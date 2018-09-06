أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “ان الجميع مسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة”، ورفض، امام مجلس نقابة المحررين، ردا على سؤال، “تسمية المسؤول عن عرقلة الحكومة فقال: “كلنا مسؤولون “افواه وارانب”.

واضاف: “كنا حرصاء على تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر الماضي بعد الانتخابات، وقلت ذلك للرئيس المكلف سعد الحريري خلال الاستشارات انا لدي ثالث اكبر كتلة واكتفي بثلاثة وزراء لتسهيل الحكومة”.

ونفى وجود تدخلات خارجية في تشكيل الحكومة، وقال: “اعتدنا ان نقول “الحق على الطليان”، ولو كان هناك تدخل خارجي لتشكلت الحكومة منذ وقت”.

وقال الرئيس بري: “ان الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة ولكن الدستور واضح، الحكومة تصدر تشكيلتها بتوافق بين الرئيسين”.

واضاف:”ان المطلوب تشكيل الامس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، في السابق التأخير في تشكيل الحكومة لم يكن له تداعيات كما اليوم، فاليوم الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير، واقصد الوضع الاقتصادي وليس النقدي”.

المصدر: الوكالة الوطنية