أعربت السفارة الأميركية لدى أوكرانيا، عن قلقها من وجود إمكانية لدى النيابة العامة الأوكرانية للوصول لهواتف الصحفيين، ما من شأنه التأثير سلباً على حرية الإعلام.

وكتبت السفارة على تويتر: “نحن قلقون من أن يكون لقرار المحكمة، الذي صدر أمس حول الصحفية ناتاليا سيدليتسكايا، تأثير سلبي على حرية الصحافة والجهود لمكافحة الفساد في أوكرانيا. السلطات الأوكرانية يجب أن تدعم الصحافة المستقلة”.

هذا وكان الصحفيون الأوكرانيون قد أعلنوا في وقت سابق، أن محكمة في كييف منحت النيابة العامة حق الوصول إلى المكالمات، الرسائل القصيرة وأماكن تواجد هاتف رئيسة التحرير لبرنامج “سخيمي” ناتاليا سيدليتسكايا خلال 17 شهراً في إطار قضية حالات الكشف المحتمل عن أسرار الدولة وبيانات التحقيق السابق للمحاكمة من قبل مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد الأوكراني ارتيوم سيتنيك. ورفضت النيابة العامة لاحقاً اتهامات الصحفيين.

المصدر: سبوتنيك