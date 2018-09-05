أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، أن اقتراح روسيا عقد لقاء في موسكو بين رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود فلسطين مازال قائماً. وقال لافروف، في رسالة للمشاركين في المنتدى الدولي لوسائل الإعلام المعني بقضايا السلام في الشرق الأوسط، “مازلت مبادرتنا قائمة لتنظيم لقاء في موسكو”. وأضاف لافروف، في رسالته التي تلاها نائبه سيرغي فيرشينين، “يبقى العمل الأهم لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود على أساس القانون الدولي المعترف به بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية”، حسب قوله. وأكد لافروف في رسالته أن روسيا “تنطلق من مبدأً أن تضمن الاتفاقات بشكل متبادل السلام والأمن من أجل التعايش بين دولتين”، حسب زعمه.

وكانت القيادة الروسية اقترحت عام 2016 عقد لقاء في روسيا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتسهيل استئناف محادثات السلام بعد سنوات من القطيعة. هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 15 كانون الثاني /يناير الماضي، أن احتمال إجراء حوار مباشر بين كيان العدو وفلسطين في الوضع الحالي قريبة من الصفر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية