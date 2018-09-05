غادر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي طهران صباح الأربعاء متوجهاً الى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوي لاجراء محادثات مع نظيره العراقي تتناول اجراء زيارة الأربعين الحسيني (ع) والقضايا الحدودية بين البلدين. وسيلتقي رحماني فضلي في بغداد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي لبحث القضايا الحدودية والاقليمية وايضاً زيارة الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق خاصة في زيارة الاربعين . ويرافق وزير الداخلية في زيارته الي العراق التي تستمر يوماً واحداً، مساعده للشؤون الأمنية والشرطة حسين ذو الفقاري، و قائد حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي ومحافظ كرمانشاه هوشنك بازوند ورئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية في وزارة الداخلية سيد رمضان شجاعي كياسري.

المصدر: ارنا