قال الأمين العام لـ”حركة النضال اللبناني العربي” فيصل الداوود إن “لم نهتم بما سمي انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز لانها لا تعنينا لعدم اعترافنا بوجود مجلس مذهبي منبثق عن قانون جائر وغير عادل”.

واضاف الداوود في حديث له الثلاثاء ان “هذا المجلس هو أداة سياسية لفريق سياسي يستأثر به ويستغل الاوقاف الدرزية لصالحه ومصالحه”، وتابع “سبق ان رفعنا الصوت واصدرنا البيانات لنحذر من استباحتها وهدر الاموال فيها وعدم معرفة المداخيل كما النفقات داخلها”.

واعتبر الداوود ان “ما جرى هو مسرحية مستمرة بطلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط واتباعه”، واضاف “نرفض ان نكون شهود زور لما حصل من هيمنة على مؤسسات الطائفة الدرزية وسنتصدى لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام