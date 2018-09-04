عقدت “لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين” النيابية في لبنان جلسة الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر وحضور النواب الاعضاء، كما حضر العديد من الممثلين عن بعض الادارات الرسمية اللبنانية ممن لهم علاقة بمواضيع البحث.

واكدت اللجنة “استغرابها لقرار الادارة الاميركية الاخير القاضي بحرمان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) من استحقاقاتها السنوية وهو القرار الذي جاء في أعقاب الغاء الادارة الاميركية للمنحة المالية السنوية بمبلغ 200 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية”.

واعتبرت اللجنة ان “هذه القرارات التي تأتي في اعقاب قرار نقل السفارة الاميركية الى القدس وهو الامر الذي يهدف الى تشريع الاحتلال وجرائمه ضد الانسانية ومخططاته الاستيطانية الجاري تنفيذها على مساحة فلسطين والقدس خصوصا ومحاولة قطعها عن عمقها في الضفة الغربية”.

وأيدت اللجنة “تأييدها لدعوة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري لمجلس الجامعة العربية للانعقاد لبحث أبعاد الخطوة الاميركية والسباق السياسي الضاغط على حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام