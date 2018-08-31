أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 74 حالة مؤكدة، منذ السابع آب/أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “آخر حصيلة لوباء الكوليرا وإلى غاية 30 من الشهر الجاري بلغت 74 حالة مؤكدة”، وأشارت إلى أن “الحالات المؤكدة تخص ست ولايات هي البويرة شرقي الجزائر بثلاث حالات و39 حالة إصابة بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية و15 حالة بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية و15 حالة في العاصمة الجزائرية وحالة واحدة في كل من ولاية وعين الدفلى غربي العاصمة الجزائرية والمدية جنوبي العاصمة الجزائرية”.

وذكرت وزارة الصحة أن “132 حالة من مجموع الحالات بين مؤكدة ومشتبه فيها غادرت المستشفى أي ما يعادل نسبة 66 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات المقيمة بالمستشفى”، وأشارت الى أن “الوباء يبقى منحصرا على مستوى ولاية البليدة فقط وأن الحالات المسجلة بكل من ولايتي المدية وعين الدفلى هي حالات كانت في زيارة إلى ولاية البليدة “، ولفتت الى أنها “قررت الإبقاء على نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته منذ السابع آب/أغسطس الجاري وهو تاريخ تسجيل الحالات الأولى للوباء، يبقى ساري المفعول إلى غاية القضاء النهائي على الوباء”.

المصدر: سبوتنيك