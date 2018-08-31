أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية دونيتسك الشعبية دميتري ترابيزنيكوف أنه تم تكليفه بتسيير أعمال رئيس الدولة مؤقتا نظرا لموت الرئيس الحالي الكسندر زاخارتشينكو.

وقال ترابيزنيكوف “قرر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية وفقا للجزء 1 من المادة 102 من دستور جمهورية دونيتسك الشعبية انه فيما يتعلق بوفاة الرئيس الكسندر زاخارتشينكو تنقل واجبات الرئيس مؤقتا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء دميتري فيكتروفيتش ترابيزنيكوف”.

هذا وأعلن مستشار رئيس “جمهورية دونيتسك الشعبية” ألكسندر كوزاكوف، في وقت سابق االجمعة أنه من المقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوم الجمعة لتحديد قائم بأعمال رئيس الجمهورية بعد مقتل زاخارتشينكو.

المصدر: سبوتنيك