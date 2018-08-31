أعلن رئيس اللجنة الحكومية للسياحة في تتارستان سيرغي إيفانوف أن تتارستان وشركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيه تي إيه ايرلاينز2” ستفتتح في الـ2 أيلول/سبتمبر المقبل، رحلات مباشرة بين طهران وقازان، الأمر الذي سيزيد بشكل كبير من تدفق السياح بين إيران وتتارستان.

وقال ايفانوف في حديث له الجمعة “بالنسبة لنا يتم إنجاز حدث تاريخي – تبدأ الرحلات المباشرة بين قازان وطهران”، وتابع “بالطبع، هذا اختراق كبير وآفاق كبيرة لجذب تدفق السياح إلينا من إيران”، واضاف “نحن على يقين أنه سيكون هناك تدفق للسياحة المعاكسة من تتارستان ومناطق أخرى من روسيا عبر قازان إلى إيران”.

وأشار ايفانوف إلى أن “إيران كانت في الآونة الأخيرة على اتصال نشط مع تتارستان – هناك الكثير من الوفود والاجتماعات والزيارات، مضيفاً أنه في السنتين ونصف السنة الماضية، جرى تنفيذ عمل هادف لجذب السياح من إيران إلى تتارستان”.

من جانبه قال ممثل شركة الاستثمار داريك وشركة طيران الخطوط الجوية “إيه تي إيه أيرلاينز2” محمد شايان “نعتقد أن قازان هي جسر حقيقي بين إيران وروسيا، لذلك نأمل أن يستغل سكان تتارستان هذه الفرصة (الرحلات المباشرة)”.

المصدر: سبوتنيك