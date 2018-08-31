أبرز التطورات على الساحة السورية:31 _8_2018
الرقة وريفها:
ـ سرق مسلحون مجهولون مبلغاً مالياً من طبيب تحت تهديد السلاح، في مدينة الرقة.
حلب وريفها:
ـ قُتلَ أحد مسؤولي “قسد” المدعو “شيرو كوباني”، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقله، زرعها مسلحو داعش، جنوب مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.
ـ أصيب 3 مسلحين من “قسد” ومدني، إثر مشاجرة بين عدد من المدنيين ومسلحين من “قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.
إدلب وريفها:
ـ اختطف مسلحون مجهولون مدير المشفى “الجراحي التخصصي”، في مدينة إدلب، بعد الاعتداء عليه بالضرب، واقتادوه إلى جهةٍ مجهولة.
المصدر: الاعلام الحربي