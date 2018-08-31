وقع زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار الخميس اتفاق السلام مع جوبا من المفترض أن يتم التوقيع عليه رسميا خلال قمة إقليمية، حسبما أكده وسيط سوداني.

وأجرى مشار ورئيس جنوب السودان سلفا كير على مدى أسابيع محادثات في الخرطوم سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام شامل لانهاء النزاع الذي أودى بالالاف واسفر عن نزوح الملايين منذ 2013.

ووقعت الاطراف المتحاربة العديد من الاتفاقيات حول وقف إطلاق نار دائم او تقاسم السلطة تنص على عودة مشار الى منصب النائب الأول للرئيس.

وكان مشار قد رفض التوقيع على الاتفاق الثلاثاء قبل أن يعود عن قراره بنهاية الأمر بعد وساطة من الخرطوم. وسبق أن وقعت جوبا على الاتفاق، والخميس وقعت عليه مجموعة مشار وممثلين عن فصائل متمردة أخرى.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد إن “التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيتم في قمة ايغاد”، الهيئة الحكومية للتنمية التي تضم دولا من شرق إفريقيا وتعمل منذ أشهر في سبيل إنهاء الحرب. وقال أحمد إن “موعد القمة سيعلن قريبا” مضيفا إن المفاوضات في الخرطوم انتهت.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية