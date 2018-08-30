شددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس على أهمية قيام شراكة متجددة مع كينيا، في اليوم الاخير من جولتها الإفريقية.

وقالت ماي “اليوم ننظر الى المستقبل نحو شراكة متجددة ستعزز قدرات الجيل المقبل في بلدينا”، وأضافت “فيما تستعد المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الاوروبي، نحن عاقدو العزم على تأمين انتقال مرن يضمن استمرارية علاقاتنا التجارية مع كينيا عبر التأكد من أن كينيا ستظل تصل الى السوق البريطانية من دون عائق جمركي ومن دون تحديد الحصص”، واشادت “بالتعاون بين البلدين على صعيد مكافحة الفساد”.

وفي ختام لقاء استغرق نحو ساعتين في القصر الرئاسي في العاصمة الكينية نيروبي، شدد الرئيس الكيني اوهورو كينياتا وتيريزا ماي على اهمية العلاقات بين البلدين، علما بأن زيارة ماي هي الاولى لرئيس وزراء بريطاني الى كينيا منذ 30 عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية