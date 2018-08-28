أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن أنقرة بحاجة إلى منظومة “إس 400” الروسية وهي ليست خيارا وإنما ضرورة.

وقال جاويش أوغلو أثناء مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الليتواني، ليناس لينكيفيسيوس، اليوم الثلاثاء: “طلبنا سابقا من حلفائنا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، تزويدنا بمثل هذه المنظومات. وهم لم يبيعوها لنا، أم لم يرغبوا في البيع. إلا أننا بحاجة إلى تلك المنظومة و إس 400 ليست خيارا وإنما ضرورة”.

وحول علاقات تركيا مع روسيا والولايات المتحدة، قال جاويش أوغلو: “علاقتنا مع روسيا ليست بديلة عن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. فتركيا تحرص على التوازن في سياستها الخارجية”.

وأكدت الولايات المتحدة مرارا في وقت سابق، بما في ذلك على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، عزمها على منع عقد الدول الحليفة لها صفقات حول شراء منظومات “إس-400” الروسية، مهددة بفرض عقوبات عليها.

وتعتبر تركيا، الدولة الثانية بعد الصين التي اتفقت مع روسيا على تزويدها بهذه المنظومات، وتعهدت السلطات التركية بأنها لن تتراجع عن تطبيق الصفقة بين البلدين على الرغم من الضغوط الأمريكية عليها.

المصدر: وكالات