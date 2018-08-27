دعا رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيس الاثنين إلى وضع خطة عمل شاملة لوقف الهجرة في اوروبا، وهي القضية التي سيناقشها اثناء زيارته ايطاليا ومالطا هذا الاسبوع.

وكتب بابيس في مقال نشرته صحيفة “دي ان اياس” اليومية “اذا لم ترحب ايطاليا ومالطا بالمهاجرين، فسترحب بهم اسبانيا، وعليه فنحن نبعث برسالة الى المهاجرين أن بإمكانهم الحضور إلى أوروبا من المغرب عبر إسبانيا”.

وأضاف بابيس “يجب أن يتوقف ذلك، والا فإننا لن نتمكن مطلقا من وقف تدفق المهاجرين .. وأنا اعتزم مناقشة هذه المسألة مع قادة الاتحاد الاوروبي واشارك في تطبيق خطة عمل شاملة”.

المصدر: الوكالة الفرنسية