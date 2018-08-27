برعاية وحضور وزير الشباب و الرياضة الحاج محمد فنيش أقام اتحادا بلديات قضاء بنت جبيل و جبل عامل وبالإشتراك مع التعبئة التربوية في حزب الله حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الامتحانات الرسمية للعام ٢٠١٧ – ٢٠١٨ بدرجة ممتاز و جيد جداً وذلك في الحديقة العامة لبلدة شقرا و دوبيه .

حضر الاحتفال مسؤول العمل البلدي في المنطقة الاولى في حزب الله الشيخ فؤاد حنجول, مسؤول منطقة بيروت في حزب الله السيد حسين فضل الله رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل المهندس عطالله شعيتو, رئيس اتحاد بلديات جبل عامل الحاج علي الزين, مسؤول التعبئة التربوية المهندس حيدر مواسي والعديد من الفعاليات التربوية والاجتماعية ومدراء المدارس وأهالي الطلاب المكرمين ..

وكانت كلمة ترحيبية لرئيس بلدية شقرا السيد علي صالح ، ثم كانت كلمة المتخرجين ألقتها الطالبة سارة غنوي الحائزة على المرتبة الاولى في الشهادة المتوسطة على صعيد لبنان..

بعدها كانت كلمات رئيس اتحاد بلديات جبل عامل و كلمة رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل الذين أثنيا على جهود المتفوقين واعربا عن استعداد الاتحادات للوقوف الى جانبهم دائماً بالاضافة الى تعزيز المدرسة الرسمية..

و من ثم كلمة الوزير محمد فنيش الذي أثنى على دور الاتحادات على جميع الاصعدة و خصوصاً في المجال التربوي.

المصدر: بريد الموقع