قتل العشرات من قوى العدوان السعودي بينهم قيادات، وتم تدمير آلياتهم واستعادة وتحرير عدد من المواقع والقرى في عمليات للجيش اليمن واللجان الشعبية، كما تم إسقاط طائرة تجسس معادية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع القيادي في قوى العدوان بكيل عبدالحميد المطرفي قائد ما يسمى “الكتيبة الرابعة في اللواء الثاني عمالقة”، ويعتبر الذراع الأيمن للمدعو حمدي شكري بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي .

ولفت المصدر إلى استعادة سوق الجاح الأسفل وتحرير إحدى قرى الجاح الأسفل بالساحل الغربي خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية، أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان، وتدمير آلية محملة بالمرتزقة واغتنام عتاد عسكري .

وقتل القيادي المرتزق خالد المزجاجي بقناصة الجيش واللجان الشعبية في حيس بجبهة الساحل الغربي .

وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسسية لقوى العدوان في موقع نهوقة بنجران، فيما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجيش السعودي في صحراء الأجاشر محققة إصابات مباشرة، وتم إعطاب معدل رشاش عيار 50 بعملية قنص في مثلث العشة .

وفي عسير، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجيش السعودي قبالة منفذ علب، ودكت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة المسنا في سهوة محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بعملية هجومية على مواقعهم في جبل عرف قبالة عسير .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة حمير بمديرية مقبنة محافظة تعز، ما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين جثث قتلاهم في الشعاب .

وأفاد المصدر أنه تم كسر زحف واسع على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة كرش بمحافظة لحج، وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة، مشيراً إلى أنه ترافق مع الزحف استهداف مدفعي على تجمعاتهم وإعطاب طقم يحمل معدل 23 .

وفي محافظة البيضاء، تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من السيطرة وتطهير عدد من المواقع في جبهة ناطع، وتكبيد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى منهم .

ودكت وحدة الإسناد المدفعي تجمعات ومواقع المرتزقة شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة .

المصدر: وكالة سبأ اليمنية