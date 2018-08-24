وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنذارات الى كل من بلديات عنجر بشخص رئيسها وارتكس خوشيان، ومجدل عنجر بشخص رئيسها سعيد ياسين، والمنصورة بشخص رئيسها داني جاويش، ودير ميماس بشخص رئيسها جورج نكد، بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني الذي يغذي مياه الري، وعدم رمي النفايات الصلبة في النهر، “تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه نهر الليطاني.

وجاءت الانذارات في اطار متابعة التعديات على نهر الليطاني ضمن اطار تطبيق قانون المياه الصادر في 13 نيسان 2018 لحماية نهر الليطاني، وعملا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 “قانون المياه” التي اجازت اثبات المخالفات البيئية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام