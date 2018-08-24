قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إنه حذر نظيره الروسي نيكولاي ياتروشيف الخميس، من أن واشنطن لن تتسامح مع أي تدخل في انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء الاجتماع بين بولتون ونظيره الروسي في جنيف لمتابعة القمة التي عقدت في هلسنكي بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

وقال بولتون وباتروشيف أن الخلافات حول مسألة التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية منعتهما من إصدار بيان مشترك.

وصرح بولتون للصحافيين “لقد أوضحت أننا لن نتسامح مع التدخل في انتخابات 2018، وأننا مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية لمنع حدوث ذلك”.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، أعلنت شركتا فيسبوك وتويتر بشكل منفصل عن كشفهما عن مئات الصفحات والحسابات المرتبطة بروسيا وإيران وتهدف إلى النقاش السياسي قبل الانتخابات الأميركية المقبلة.

وقبل ذلك بأيام ذكرت شركة مايكروسوفت أنها رصدت مواقع مرتبطة بالاستخبارات الروسية سعت إلى التدخل في النقاش السياسي الأميركي.

وقال بولتون إنه لم يثر قضية مايكروسوفت تحديدا، ولم يكشف عن تفاصيل عن أية مناقشات معينة لإعلان فيسبوك وتويتر.

وصرح باتروشيف لوكالة “ريا نوفوستي” الاخبارية أن بيانا مشتركا أوليا اقترحته الولايات المتحدة كان يتضمن إشارة إلى تدخل روسيا في الانتخابات.

وأضاف “قلنا إذا تضمنت الوثيقة مثل هذه العبارة فيجب أن تتضمن كذلك عبارة تقول إن على الأميركيين عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.. وعليه قالوا أنهم لن يوقعوا هذا البيان”.

ونفت روسيا مرارا محاولتها التأثير على الانتخابات الأميركية بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية