وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقتي سيناء وخليج السويس.
وجاءت الاتفاقيات باستثمارات حوالي 65 مليون دولار، بالإضافة إلى 3.5 مليون دولار منح توقيع، حيث جاءت الاتفاقية الأولى مع الشركة العامة للبترول بمنطقة سيناء “سدر وعسل ومطارمة وكريم” لتحسين إنتاجها في إطار خطط قطاع البترول الرامية لزيادة الإنتاج ودعم الشركات الوطنية العاملة في مجال البحث والاستكشاف.
وجاءت الاتفاقية الثانية مع هيئة البترول وشركات كايرون وأوشينير وصحاري بمنطقة شمال الزعفرانة بخليج السويس.
وأكد الوزير المصري أن الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يأتي على قائمة استراتيجية وزارة البترول باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق الاكتشافات البترولية وزيادة إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي.
المصدر: روسيا اليوم