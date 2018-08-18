توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا الأحد غائماً جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات و استمرار تكون الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيّاً بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و تكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات و استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الاثنين: غائم جزئيّاً الى غائم مساءً مع استقرار بدرجات الحرارة و بقاء ظهور طبقات من الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 32، فوق الجبال من 15 الى 26، في الداخل من 14 الى 35، اما في الارز من 13 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة سرعتها من 10 الى 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

– حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 30°م.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية