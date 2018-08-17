اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية الجمعة القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية إن “القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 120 ملم وقاذفات قنابل ورشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية لوغفينوفو وفرونزه”.

ولفت المتحدث الى انه “تم إطلاق حوالي 70 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية ولم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين”.

المصدر: سبوتنيك