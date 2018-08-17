أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تدفع شيئا مقابل الإفراج عن القس الأمريكي المسجون لدى تركيا، مهددا بتقليص الدعم لأنقرة إن لم تطلق سراحه.

وفي تغريدة له الخميس، وصف ترامب القس أندرو برانسون الذي اعتقلته السلطات التركية عام 2016، بالرهينة وبأنه “وطني عظيم”، وقال “لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنعمل على تخفيض النفقات على تركيا”، مشيرا إلى أن “تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات عديدة”.

وهدد وزير المالية الأمريكي ستيف منوشين في وقت سابق بتوسيع الإجراءات العقابية الأمريكية ضد أنقرة إن لم تفرج عن برونسون في أقرب وقت، وذلك بعد فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين.

وتتهم تركيا برونسون بالتجسس والعمل لصالح المعارض التركي فتح الله غولن والتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، ووضعته قيد الإقامة الجبرية هذا الأسبوع، بعد احتجازه في السجن عدة أشهر.

المصدر: وكالات