ألتقى منسق عام جبهة العمل الاسلامي في لبنان الشيخ زهير عثمان الجعيد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد بحضور مسؤول الملف الإسلامي في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار.

وقدم الجعيد التهنئة باسم الجبهة لقيادة المقاومة ومجاهديها بمناسبة انتصار عام 2006 وجرى عرض للأوضاع المحلية والإقليمية، والشؤون الاسلامية العامة و سبل تمتين الوحدة وتفعيل التعاون المشترك بين المسلمين.

واكدا على أهمية الالتفاف حول ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لردع أي عدوان وعلى متانة العلاقة والشراكة التي أسسها رئيس جبهة العمل الاسلامي الداعية فتحي يكن مع حزب الله.

المصدر: الوكالة الوطنية