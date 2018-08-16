قال وزير المالية التركي براءة البيرق إن بلاده ستخرج أقوى من أزمة تراجع العملة التي تشهدها. وأكد “عدم وجود خطة لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي”.

وأضاف البيرق في حديث له الخميس “سنخرج أقوى من هذه الاضطرابات”، وتابع “لا خطة بشأن صندوق النقد الدولي نركز على الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وأشار البيرق الى انه “لن تكون هناك تنازلات بشأن الانضباط المالي”، واوضح “نهدف الى خفض التضخم الى ما دون العشرة في المئة في اسرع وقت ممكن”، وشدد على ان “الإصلاحات الهيكلية ستكون أولوية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية