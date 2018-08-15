أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا من نوع “بدر1” على معسكر للجيش السعودي في نجران.

وأفاد مصدر في القوة الصاروخية “المسيرة نت” عن استهداف معسكر قوات الواجب السعودي بصاروخ باليستي من طراز “بدر1” في قطاع نجران.

يذكر ان القوة الصاروخية استهدفت بالصواريخ باليستية معسكر قوات الواجب بقطاع نجران أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

ويأتي إطلاق هذه الصواريخ على أهداف سعودية في إطار عملية الرد والردع، وضمن حق الدفاع المشروع للشعب اليمني المعتدى عليه ظلما وعدوانا.

المصدر: المسيرة نت