إعتبر رئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس الثلاثاء أن اطلاق سراح الجنديين اليونانيين بأمر من محكمة تركية. هو “إحقاق للعدل”.

وأضاف تسيبراس في بيان أن إطلاق سراحهما “سيساهم في تعزيز الصداقة وحسن الجوار والاستقرار في المنطقة”.

وكانت السلطات التركية اعتقلت الجنديين اليونانيين على الحدود بين البلدين بعد أن اتهمتهما بدخول الاراضي التركية.

الا أن الجنديين أكدا بأنهما ضلا الطريق بسبب الضباب خلال قيامهما بدورية على الحدود بين البلدين.

وأضاف تسيبراس في بيانه “أتقدم بالتهنئة الى جنديينا وعائلتيهما، لصبرهم وقوتهم وثقتهم بجهودنا جميعا التي أتاحت الوصول الى هذه النهاية السعيدة”. وأوضح مصدر حكومي يوناني أن “عودتهما الى اليونان ستتم غدا (الاربعاء)”.

ودفع اعتقال الجنديين بالعلاقات بين البلدين الى مزيد من التوتر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية