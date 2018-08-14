تطور شركة صغيرة في تشيلي تطبيقا للأجهزة المحمولة يتيح التواصل خلال الكوارث من دون اتصال بالإنترنت أو إشارات إرسال هاتفية عبر استخدام موجات راديوية مرمزة تعمل على ترددات فائقة.

وقالت صاحبة فكرة التطبيق بارباريتا لارا: “تخيلوا شخصا بلا اتصال بالإنترنت وخارج نطاق التغطية الهاتفية، لا يعلم أين يذهب بعد زلزال. هذا ما حصل معي وابني ذي السنوات الأربع”.

ويقوم هذا التطبيق على استخدام موجات راديوية على ترددات فائقة ما يتيح للمستخدمين تلقي إخطارات ومعلومات بشأن نقاط التجمع ومراكز الاستقبال عبر هواتفهم الذكية في حالات الكوارث.

إلى ذلك، يتيح نظام ثنائي الاتجاهات للمستخدمين تقاسم المعلومات مع مستخدمين آخرين في الجوار، بحسب ما أكدت هذه المبرمجة، البالغة 32 عاما، والتي حظي مشروعها بتقدير ومكافأة من مجلة “أم أي تي تكنولوجي ايكزامن” الأميركية المتخصصة في المعلوماتية.

وترغب المهندسة الشابة في تطويره ليبلغ سكانا في مناطق عدة حول العالم بهدف إنقاذ حياة أكبر عدد من الأشخاص خلال الكوارث، خاتمة “”نظامنا قادر على تغطية أبعد الأماكن نريد إنشاء شبكة دولية صلبة للطوارئ”.

المصدر: dpa