قتل جندي أميركي من الوحدات الخاصة بانفجار عبوة ناسفة في اقليم هلمند في جنوب أفغانستان، كما أفاد البنتاغون الاثنين.

وقالت وزارة الحرب الأميركية في بيان إن السرجنت ريموند راروغال ترانسفيغوراسيون كان يشارك في دورية قتالية الأحد حين انفجرت على مقربة منه عبوة ناسفة منزلية الصنع مما أدى إلى مقتله.

وأضافت إن الجندي البالغ من العمر 36 عاما يتحدر من ولاية هاواي وكان ينتمي الى الكتيبة الثالثة في مجموعة القوات الخاصة الاولى.

وينتشر في افغانستان حاليا 14 ألف جندي اميركي، ويشكلون الغالبية العظمى من عديد قوة حلف الاطلسي التي تضم 16 الف جندي ويقودها منذ عامين الجنرال الاميركي جون نيكولسون الذي يستعد لتسليم منصبه الى الجنرال سكوت ميلر الذي يرأس حاليا “قيادة العمليات الخاصة المشتركة” في الجيش الاميركي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية