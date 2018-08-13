ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته في أقل من 4 ساعات اليوم الاثنين أربع جرائم في أربع محافظات أسفرت عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة 16 آخرين.

في صعدة استشهد مواطنين اثنين وإصابة أربعة بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية باقم، كما استشهد مواطن ثالث وتعرضت محلات تجارية لأضرار إثر قصف صاروخي سعودي على مديرية رازح.

وفي الحديدة أستشهد مواطن وأصيب ستة آخرون بجروح إثر غارات لطيران العدوان على مزرعة مواطن في مديرية التحيتا.

في تعز أصيب طفل بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قناص تابع للعدوان في مديرية الصلو.

في محافظة عمران ارتقى شهيدان وأصيب خمسة أشخاص إثر غارات على منطقة المزحاط بالعمشية مديرية حرف سفيان.

يُذكر أن طيران العدوان ارتكب جريمة بشعة الخميس الماضي بحق حافلة كانت تقل أطفالاً بوسط سوق ضحيان أدت إلى استشهاد 52 بينهم 41 طفلا، و79 جريحا بينهم 55 طفلا. ويشجع تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن في محاسبة تحالف العدوان أو حتى التحرك الجدي في التحقيق في الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين في اليمن على ارتكابه المزيد من الجرائم.

المصدر: المسيرة نت