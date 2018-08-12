توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة على الجبال واستمرار تكون الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة في المناطق. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و ضباب محلي على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية.

يوم غد الإثنين:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي و بسيط في درجات الحرارة على الجبال واستمرار تكون الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى قليل الغيوم دوم تعديل في درجات الحرارة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 80 بالمئة.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء:30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد