أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من الخطأ محاولة “تأديب تركيا” عن طريق التهديد، داعيا الأتراك مرة أخرى لبيع العملات الأجنبية لمساندة اقتصاد بلادهم بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأميركي آندرو برونسون.

وقال أردوغان في كلمة بمؤتمر جماهيري في أوردو شمالي البلاد، اليوم السبت مخاطبا الولايات المتحدة الأميركية “من الخطأ محاولة تأديب تركيا عن طريق التهديد”، متسائلا “أتستبدلون حليفكم الاستراتيجي بقس؟”.

وأضاف أردوغان موجها حديثه للأتراك “إن كان لديهم الدولار فنحن لدينا الله، نحن نستطيع أن ننهض من حيث نقع، كما أنني أدعوكم لتصريف الدولارات التي بحوزتكم‎”.

كما ندد بـ “التهديدات” الأميركية بشأن القس الأميركي المعتقل، التي أدت إلى تصعيد الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وساهمت في تراجع الليرة التركية بشكل سريع.

وقال اردوغان أمام التجمع الجماهيري “من الخطأ التجرؤ ومحاولة إخضاع تركيا عبر إطلاق التهديدات من أجل قس”، وأضاف “أخاطب اولئك في أميركا مجددا عار عليكم عار عليكم تستبدلون شريككم الاستراتيجي في الحلف الأطلسي بقس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية