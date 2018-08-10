دان الاتحاد الأوروبي الخميس التوترات المستجدة في فنزويلا ودعا إلى إجراء “تحقيق شامل” في الهجوم بالطائرات المسيرة، الذي اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه استهدفه خلال عرض عسكري السبت الفائت في كاراكاس.

وشنت السلطات الفنزويلية الثلاثاء هجوما على المعارضة بإعلانها إحالة نواب قريبا على القضاء لاتهامهم بالضلوع في “الاعتداء” على مادورو، وفي خطاب طويل بثه التلفزيون والإذاعة، قدم مادورو ما يعتبره “أدلة” على حقيقة محاولة الاغتيال التي استهدفته، واتهم رئيس البرلمان السابق المعارض خوليو بورخيس المقيم حاليا في المنفى بأنه على علاقة بالهجوم.

المصدر: الوكالة الفرنسية