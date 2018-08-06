أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، أن مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع وفد الاتحاد الدولي للجمعيات الكردية تطورات الوضع في سوريا والعراق.

وجاء في بيان وزارة الخارجية: “قام أفراد الوفد بالإعلام عن نتائج اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد الدولي للجمعيات الكردية في موسكو يوم 4 أغسطس، وأعطوا تقييما عاليا لمستوى التعاون والتضامن بين الجمعيات الكردية غير الحكومية بما في ذلك في روسيا وآسيا الوسطى، وخلال اللقاء جرى تبادل الآراء حول المسائل الملحة للأجندة الشرق أوسطية مع التركيز على المسألة الكردية في إطار تطورات الوضع في العراق وسوريا..”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية