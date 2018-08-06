وقعت “الحكومة والمتمردون” في جنوب السودان الاحد في الخرطوم اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة.

وأفادت مصادر محلية ان “الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار وقعا في السودان المجاور الاتفاق الذي يعتزم بموجبه زعيم التمرد العودة الى حكومة الوحدة الوطنية كنائب اول للرئيس بين خمسة في هذا المنصب”.

ووقع الاتفاق الاحد في حضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظرائه الكيني والاوغندي وفي جيبوتي اضافة الى العديد من الدبلوماسيين الاجانب.

وكان مشار نائبا لكير حين اتهمه في 2013 بالتخطيط لانقلاب ضده ما اغرق جنوب السودان في حرب اهلية دامية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية