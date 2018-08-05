رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن ان “من مصلحة اللبنانيين جميعا ان يستطيع المعنيون تجاوز كل العقبات في عملية تشكيل الحكومة”.

وقال خلال جولة قام بها داخل المعرض الصناعي والتجاري والزراعي في بعلبك، برفقة النائب الوليد سكرية: “عملية تشكيل الحكومة يجب أن تستند الى معايير واضحة ومتوازنة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية، لكي تنطلق الحكومة لمعالجة الملفات، ومن بينها الملف الاقتصادي والمعيشي، والملفات الأخرى من مياه وكهرباء وبطالة ونفايات، اضافة الى استحقاقات قادمة في المنطقة، فاللبنانيون تواقون الى فتح الطرق البرية الى الاردن والعراق والخليج عبر سوريا”.

واعرب الحاج حسن عن سروره في استعادة فعاليات مهرجان التسوق والسياحة، وافتتاح المعرض الزراعي والصناعي والتجاري، في بعلبك بعد فترة من توقفه بسبب الاوضاع الامنية، على أمل ان تكون هذه الخطوة حافزا للمزيد من التطور الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة”.

والقى مدير المهرجان عامر الحاج حسن كلمة شكر فيها وزير الصناعة على دعمه المتواصل، مؤكدا “المضي قدما في تنظيم مهرجان التسوق والسياحة سنويا، وإقامة المعرض الذي يتضمن اجنحة زراعية وصناعية محلية ودولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام