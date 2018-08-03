قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أنه ينتظر ألا تتأثر خطط بلاده مع الولايات المتحدة في مدينة منبج، شمال سوريا، بالخلافات الأخيرة بين البلدين.

وقال أردوغان في خطاب للإعلان عن برنامجه خلال المائة يوم الأولى من رئاسته لـ المجمع الرئاسي بأنقرة: “ننتظر أن يستمر عملنا المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية في منبج دون أن يتأثر بالمشاكل بيننا، حيث سيبدأ عدد كبير من السوريين بالعودة إلى منبج مع تقدم الأعمال هنا”.

وأضاف أردوغان:”يبلغ عدد السوريين الذين سيعودون إلى المناطق السورية التي بسطنا الأمن فيها نحو 250 ألف شخص في هذه المرحلة”.

المصدر: سبوتنيك