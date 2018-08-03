أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة الى أن “الذي يمنع الاسرائيلي من تحقيق أطماعه وتنفيذ تهديداته للبنان هو المعادلة التي أرستها المقاومة مع العدو في حرب تموز وما راكمته من قدرات وخبرات بعد هذه الحرب والى الآن”.

وشدد الشيه دعموش على “جهوزية المقاومة الدائمة في مواجهة اي حماقة يمكن ان يقدم عليها العدو وهو الذي يعرف بأن أهلنا الذين وقفوا في مواجهة العدوان في 2006 هم على أتم الاستعداده للدفاع عن لبنان بكل قوة وشجاعة كما فعلوا في كل المراحل السابقة”.

وعن الملف السوري، رأى الشيخ دعموش أن “كل المؤشرات والمجريات الميدانية في سوريا تشير الى التسليم بانتصارها وحلفائها في حربهم ضد الجماعات الارهابية وداعميهم”، ولفت الى ان “الحرب تتجه نحو الحسم الكامل لمصلحة النظام وحلفائه”.

واعتبر الشيخ دعموش أن “من علامات ومؤشرات فشل مشروعهم وانتصار سوريا وحلفائها هو التحرك الروسي لمعالجة ملف النازحين الذي كان يريده الطرف الآخر ورقة ضاغطة في مفاوضات الحل السياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام