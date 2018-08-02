أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء استفزازات المعارضة في زيمبابوي، وتدعو القوى السياسية في البلاد إلى حل الخلافات وفقاً لقوانين البلاد.

وقال الخارجية في بيان: “تعرب موسكو عن قلقها إزاء الأعمال الاستفزازية التي قام بها ممثلو المعارضة في زيمبابوي، والتي أدت إلى خسائر بشرية، ندعو جميع المشاركين في الحياة الاجتماعية والسياسية في البلاد لإظهار المسؤولية المدنية، واتخاذ موقف بناء لانهاء جميع الإجراءات الانتخابية المنصوص عليها ضمن التشريعات في زمبابوي وفقاً للقواعد الدستورية”.

المصدر: سبوتنيك