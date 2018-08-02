أكد سيلفيو برلوسكوني الذي عارض الاربعاء حليفه السابق من اليمين المتطرف ماتيو سالفيني حول رئاسة شبكة راي، مساء الاربعاء أن تحالفهما لا يزال صامدا ودان المحاولات لـ”شيطنة” وزير الداخلية الجديد.

وأضاف برلوسكوني مساء الاربعاء في حديث لـ”هافينغتون بوست إيطاليا” أن إئتلاف اليمين حول حزبه فورتسا إيطاليا والرابطة بزعامة سالفيني “قائم بالنسبة لي وسيبقى قائما”، معتبرا ان الحكومة الإئتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم (شعبويون) لن تدوم.

وكان سالفيني قام صباح الاربعاء ب”زيارة مجاملة” لبرلوسكوني لكنه بعد ذلك غضب لمعارضة فورتسا إيطاليا حول رئاسة شبكة راي منتقدا “خيار هذا الحزب لمنع التغيير”، مذكرا بأن حزبه يتصدر إستطلاعات للرأي في حين أن حزب برلوسكوني يتراجع.

وقال برلوسكوني “إنه تبادل كلامي عادي بين حلفاء”. وتابع “الرابطة معروفة بإستخدام لهجة حادة لكن التغيير الحقيقي ألذي نرغب فيه نحن وهم ليس بالتأكيد ما ترغب به حركة خمس نجوم، إنه تغيير ينص على ضرائب أقل وبيروقراطية أقل”.

كما رفض برلوسكوني إدانة إستفزازات سالفيني الذي يتهمه اليسار بأنه ينمي مشاعر الكراهية للأجانب في البلاد. وأضاف “يمكن أيضا أن تكون هناك خلافات بين حلفاء لهجة سالفيني ليست لهجتي ومضمون خطاباتنا يختلف تماما، لكنني لا اؤيد أيضا شيطنة سالفيني لانه ليس عنصريا ولا خصما للديموقراطية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية