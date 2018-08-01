أبرز التطورات على الساحة السورية:1_8_2018

القنيطرة وريفها:

ـ تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة، بعد سيطرة الجيش السوري عليها.

كما دخل الجيش تلة القبع وكروم الحمرية جنوب بلدة حضر وشمالي جباتا الخشب بريف القنيطرة، وبدأ بإزالة الألغام والعبوات الناسفة ورفع علم الجمهورية العربية السورية.

كما

الحسكة:

ـ اعتقلت “قسد” شخصان في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

حلب وريفها:

ـ أُصيب 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة، إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم زرعها مسلحون مجهولون، بالقرب من قرية الشيخ علي بريف حلب الجنوبي الغربي.

ـ اعتقلت “قسد” 7 مسلحين سابقين في داعش بمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ سرق مسلَّحون مجهولون مركزاً لـ “الحبوب” بعد اقتحامه في قرية كفر جوم الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” جنوب بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل مسلحان اثنان من “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، قرب بلدة حزانو في ريف إدلب الشمالي.

ـ أُصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار مجهول، بالقرب من حاجز لـ “هيئة تحرير الشام” على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” أحد الأشخاص في قرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي الغربي، بتهمة انتمائه لدعش.

المصدر: الاعلام الحربي