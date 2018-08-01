أفاد تقرير لخبراء في الأمم المتحدة نشر الثلاثاء بأن تسليم أسلحة روسية إلى جيش إفريقيا الوسطى قد أشعل سباق تسلح بين صفوف المسلحين الذين يلجأون إلى مهربين في السودان من أجل الحصول على إمدادات.

وأشار فريق الخبراء إلى أن شحنات الأسلحة التي ترسل إلى جيش إفريقيا الوسطى، والتي وافقت عليها الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر، أدت إلى ظهور “موجات إعادة تسلح” لدى بعض المسلحين في حركة سيليكا.

وجاء في التقرير الذي تم تسليمه إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو، أن هؤلاء المتمردين “يعتقدون أن الحكومة تعد حربا ضدهم”.

وهبطت تسع طائرات في بانغي في أواخر كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير محملة أسلحة وذخائر روسية وزعت على جنود من إفريقيا الوسطى كان الاتحاد الأوروبي قد دربهم في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية