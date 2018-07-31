سلم 25 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي أنفسهم إلى القوات الأفغانية في ولاية جورجان شمال أفغانستان.

وقال الناطق باسم حاكم جوزجان رضا غفوري الثلاثاء إن “مجموعة مكونة من 25 شخصا بزعامة المُلا طاهر بحوزتهم 11 قطعة سلاح من طرازات مختلفة سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية في مديرية درزاب بجوزجان”.

وأضاف غفوري “ستقوم السلطات الأمنية بنقل المجموعة إلى مدينة شبرغان مركز جوزجان على متن مروحية للجيش الوطني من أجل الانضمام رسميا الى عملية السلام”.

وأكد غفوري أن “المجموعة اتخذت قرارها بالاستسلام نتيجة المساعي المبذولة من القوات الأمنية والضغوط التي مورست ضدهم من جانب مسلحي حركة طالبان مؤخرا”.

المصدر: سبوتنيك