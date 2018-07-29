توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاثنين غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال خلال الليل.

– الحالة العامة:

طقس صيفي معتدّل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال خلال الفترة الصباحية.

– الإثنين: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على الجبال خلال الليل.

– الثلاثاء: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتاروح ما بين 25 و 31 درجة، فوق الجبال ما بين 17 و 26 درجة، في الأرز فتتراوح ما بين 10 و 22 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 18 و 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة نهاراً، جنوبية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٣٠ كلم/س

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محلياً على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٧٥ %.

– حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٦ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية