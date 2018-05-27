أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن القضية الفلسطينية هى جوهر اهتمامات مصر والعالم العربي، مشيرا إلى دورها التاريخى فيها.

واوضح المتحدث الرئاسي “إن مصر لازالت تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية، مدللا على ذلك بالموقف المصرى إزاء نقل السفارة الأمريكية للقدس، مشيرا الى ان الموقف المصري كان واضحا داخل الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة”، مؤكدا أنها سخرت دورها وثقلها للاستمرار فى الاضطلاع بدورها التاريخى المعروف تجاه القضية الفلسطينية”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى “أن الدائرة العربية هي دائرة الأمن الأولى لمصر وهي المحيط الإقليمي المهم، منوها بالإنجازات الكبيرة التي تمت في هذا المجال منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسؤولية وحتى الآن”.

وتابع السفير بسام راضي في حديث لراديو العرب أنه “خلال الأعوام الماضية استعادة مصر دورها النابض في العالم العربي، مؤكدا على أن الرئاسة المصرية تسير بشكل ثابتة لترسيخ هذا المفهوم”.

المصدر: وكالة معاً