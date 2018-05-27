أعلنت مصادر طبية صهيونية، السبت، مقتل جندي “إسرائيلي” من القوات الخاصة “المستعربين” والمعرفة لدى الاحتلال باسم “دوفدوفان” متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

وقال إعلام العدو إن “الجندي رونين لوبرسكي (20 عاما) من رحوفوت قتل، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها إثر القاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم”.

وكان وزير الجيش الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، “ووضع اليد عليه حيا أم ميتا”، حسب قوله.

المصدر: فلسطين اليوم