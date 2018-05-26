هنأت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس نبيه بري والشعب اللبناني بإعادة إنتخابه رئيسا للمجلس النيابي، وبانتخاب إيلي الفرزلي نائبا لرئيس المجلس النيابي وأعضاء مكتب المجلس.

واعتبرت أن “الثقة الواسعة التي يحظى بها الرئيس بري من خلال إعادة إنتخابه بأصوات أكثرية أعضاء المجلس النيابي برهنت على مدى أهمية دوره الوطني البارز في الحياة السياسية في لبنان”.

ونوهت بإنجازاته “التي صانت لبنان ووحدته الوطنية ومؤسساته وجيشه وشعبه ومقاومته في مواجهة كل الفتن المذهبية والطائفية والسياسية والتحديات والاستهدافات وفي إدارة الملفات والإستحقاقات الداخلية، بروح عالية من المسؤولية، من خلال ترسيخ وارساء قواعد ثابتة للحوار الوطني، وهو شكل على الدوام ضمانة للإستقرار لما يتمتع به من الحكمة والشجاعة والجرأة لتفكيك العقد وحل القضايا الداخلية”.

كما نوهت “بدوره الرائد في تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، ومواقفه الشجاعة في خدمة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية القدس وحق العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية